Vanillaware’s Sci-Fi-Mytery-Abenteuer 13 Sentinels: Aegis Rim wird am 22. September exklusiv für die PlayStation 4 veröffentlicht. In dem Spiel der Macher von Odin Sphere und Dragon’s Crown, geht es um eine ineinandergreifende Si-Fi-Mystery-Geschichte in 13 spannenden Storyabschnitten, um eine Reise über Raum, Zeit und Menschlichkeit.

Spieler entdecken in 13 Sentinels: Aegis Rim Geheimnisse einer Geschichte über Zeitreisen. Sie können ihre Sentinels mit einem Arsenal an Mechsuit-Waffen anpassen und in schnellen sowie taktischen top-down Kämpfen die Menschheit vor den Kaiju verteidigen.

Vorbesteller der physischen Version erhalten ein exklusiven Artbook mit Vanillaware’s einzigartigen Illustrationen.

Features:

Wunderschöner visueller Stil mit Vanillawares Handschrift

Eine tiefgründige Story – Visionen aus Vergangenheit und Zukunft

Die Doomsday-Clock tickt. Werde ein Sentinel-Pilot, passe deinen Mech an und Kämpfe gegen die Kaiju in taktischen Top-Down-Kämpfen.

