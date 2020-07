SEGA hat einen neuen Trailer zu Yakuza: Like a Dragon veröffentlicht. Der „Heroes of Tomorrow“-Trailer zeigt explosive Action und das dynamische RPG-Gameplay der Yakuza-Reihe. Der Protagonist Ichiban Kasuga und seine zusammengewürfelte Anhängerschaft, eine Gruppe „Helden“ mittleren Alters, bekämpen darin Verbrecher auf ihre ganz eigene Art. Yakuza: Like a Dragon hebt sich auf seine ganz eigene Weise von jedem anderen Rollenspiel und klassischen Brawler ab.

Gemeinsam mit vielen anderen begnadeten Schauspielern, die eine Sprechrolle im kommenden RPG übernehmen, spielt der angesehene TV- und Filmschauspieler George Takei die Rolle des Masumi Arakawa. Masumi Arakawa ist ein mächtiger Patriarch, dessen Zerschlagung des Tojo-Clans einen Machtkampf ins Rollen gebracht hat, der im Zentrum der Geschichte von Yakuza: Like a Dragon steht.

SEGA veröffentlicht Yakuza: Like a Dragon auch für PlayStation 5. Sonys neue Konsole reiht sich damit in die bereits bestätigten Veröffentlichungen für Xbox One, Xbox Series X, Windows 10, PC und Steam ein. Yakuza: Like a Dragon unterstützt Xbox Series X Smart Delivery und garantiert für Spieler ein kostenfreies Upgrade der Xbox One-Version auf Xbox Series X. Das Spiel muss somit nicht mehrmals gekauft werden, wenn auf die neue Konsolengeneration umgestiegen wird. Ein Prozess zum Upgrade für die PlayStation 5 ist ebenfalls geplant. Nähere Informationen folgen zu einem späteren Zeitpunkt.

Die englischen Synchronsprecher von Yakuza: Like a Dragon vorgestellt:

George Takei hat sein Talent bislang vielen berühmten Rollen geliehen. Als ein TV- und Filmveteran schlüpfte er bereits in die Rollen von Hikaru Sulu (Star Trek), Yamato-san (The Terror), Kaito Nakamura (Heroes) und vielen weiteren ikonischen Charakteren. In Yakuza: Like a Dragon übernimmt George Takei die Rolle des Masumi Arakawa, ein mächtiger Patriarch, dessen zerschlagener Tojo-Clan ein zentrales Element in der Geschichte um Ichiban Kasuga darstellt, dem Protagonisten von Yakuza: Like a Dragon. Ichiban verbündet sich mit einem bunt zusammengewürfelten Haufen von unterschiedlichsten Persönlichkeiten, um die Wahrheit hinter der Kapitulation seines ehemaligen Patriarchen vor einer rivalisierenden Yakuza-Organisation, der Omi Alliance of Kansai, herauszufinden.

Die Hauptbesetzung:

Kaiji Tang als Ichiban Kasuga, Protagonist der Story, der nach 18 Jahre Gefängnis zurückkehrt

George Takei als Masumi Arakawa, Patriarch der Arakawa-Familie

Andrew Morgado als Koichi Adachi, ein ehemaliger Polizist auf der Suche nach der Wahrheit

Greg Chun als Yu Nanba, ein ehemaliger Krankenpfleger der seine Verfehlungen wiedergutmachen will

Elizabeth Maxwell als Saeko Makoda, eine Barkeeperin auf einer Mission

Yakuza: Like a Dragon wird im November 2020 für Xbox One, PlayStation 4 und PC veröffentlicht. Der Titel ist ebenfalls ein Launch-Title der Xbox Series X. Das Veröffentlichungsdatum der PlayStation 5-Version folgt.