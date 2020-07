Das Story-Adventure Tell Me Why hat einen Releasetermin erhalten. Xbox Game Studios und Dontnod Entertainment haben die Veröffentlichung für den 27. August angedacht. Den Releasetrailer zum ersten Kapitel gab es obendrauf.

Moment mal… erstes Kapitel?! Ja, richtig! Tell Me Why wird in drei Kapitel unterteilt werden. Auch wenn die entsprechenden Releases jeweils nur eine Woche trennen werden, soll der Community dadurch etwas Zeit gegeben werden, ihre Eindrücke zu teilen.