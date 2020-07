Indie-Entwickler Noio (Kingdom & New Lands) hat offiziell Cloud Gardens für Steam angekündigt. In diesem entspannenden Titel überwuchert man Ruinen am Ende der Welt mit Hilfe von Pflanzen.

In Cloud Gardens arbeiten Spieler mit Mutter Natur zusammen, um Lo-Fi-Szenen aus Stadtruinen und von Menschen geschaffenen Landschaften mit Pflanzen zu überwachsen. In dem man die richtigen Samen an den richtigen Stellen pflanzt und in dem man lernt, was sie gedeihen lässt, schafft man kleine Dioramas voller Brutalismus und Schönheit. Durch Wiederverwendung und Umfunktionierung von hunderten zurückgelassenen Alltagsgegenständen entstehen einzigartige Strukturen, die die Natur zurückerobern können.

Im Sandbox-Modus können Spieler ihrer Kreativität ganz ohne Ziel und Zeitdruck ihren freien Lauf lassen, während es im Kampagnen-Modus sechs Kapitel zu meistern gibt, bei denen man beim Gestalten der Szenen die richtige Balance zwischen Natur und von Menschen geschaffenen Objekten finden muss.