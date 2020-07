Die erste DLC-Erweiterung des Action-Rollenspiels Nioh 2 ist ab sofort verfügbar. Der Schüler des Tengu bietet eine erweiterte Kampagne mit neuen Handlungssträngen sowie Haupt- und Nebenmissionen. Zudem beinhaltet der DLC neue Fähigkeiten, Schutzgeister, Rüstungen und Gegenstände sowie eine neue Waffe. Mit dieser können Spieler ihre Kampfkunst-Fähigkeiten verbessern und perfektionieren, um für die neuen Gegner, Yokai und Bosse gewappnet zu sein.

Handlung in Der Schüler des Tengu:

“Im Action-Rollenspiel Nioh 2 von Team Ninja meistern die Spieler die Künste der Samurai und der Yokai – furchteinflößende Dämonenwesen aus der japanischen Mythologie. Die Fortsetzung bietet anspruchsvolle Feinde mit einem überarbeiteten Kampfsystem und die Fähigkeit, sich vollständig in einen Yokai zu verwandeln und dessen dämonische Kräfte freizusetzen. Spieler erkunden das Japan der Sengoku-Ära und das tödliche Dunkle Reich – beide heimgesucht von grotesken, gnadenlosen Dämonen.”

Zum Ende der Heian-Zeit wurde in Yashima eine große Schlacht geschlagen. Die Spielfigur besucht Yashima und findet einen Schrein mit einer mysteriösen Pfeife, die “Sohayamaru” genannt wird. Als sie diese untersucht, leuchtet die Pfeife hell auf, während im Hintergrund die Schatten lauernder Yokai sichtbar werden. Es stellt sich heraus, dass Helden, die Sohayamaru bei sich führen, in Kriegszeiten in die Schlacht ziehen, um dem Land den Frieden zurückzubringen.

Team Ninja plant, insgesamt drei umfangreiche DLC-Pakete für Nioh 2 zu veröffentlichen. Diese werden neue Handlungsstränge, Yokai, fiese Bosse, Schutzgeister, Fähigkeiten, Rüstungen und neue Waffen beinhalten. Darüber hinaus wird es weitere Schwierigkeitsgrade und mehr Endgame-Content geben, sodass die Kampagne noch umfassender wird.