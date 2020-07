Dieses Wochenende startet das erste der beiden Formel 1 Rennen in Silverstone. F1 2020 feiert dieses Rennen mit einer virtuellen Hot Lap auf der Strecke, auf der alles begann. Codemasters setzt heute die Hot Lap-Videoserie in F1 2020 fort: George Russell fährt in seinem Williams eine Runde in Silverstone.

Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde der Silverstone Flugplatz zu einer Rennstrecke umgebaut. Jahr für Jahr hat sich die Strecke weiterentwickelt und ist nun stolze 5,891 Kilometer lang. Zudem gibt es immer wieder neue Ergänzungen, wie beispielsweise den Silverstone Wing, der eine Hommage an die Vergangenheit der Rennstrecke darstellt.

Wenn die Lichter ausgehen, sind es nur 296 Meter, bevor die Boliden in die Abbey rasen. Die vielen ikonischen Kurven halten die Fahrer auf Zack – von der Haarnadelkurve von Luffield, über die Maggots, Becketts und die Chapel-Strecke, bis hin zum Club-Komplex.

Darüber hinaus gibt Codemasters bekannt, dass Patch 1.06 die von vielen Fans heiß erwartete neue schwarze Mercedes Fahrzeuglackierung beinhaltet. Die vollständigen Patch-Notes sind hier zu finden.

F1 2020, mit der Silverstone-Strecke und allen anderen Circuits aus der Saison 2020, ist für PlayStation 4, Xbox One, PC und Google Stadia verfügbar.