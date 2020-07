SEGA gibt ab heute Spielern die Möglichkeit, die ersten 45 Minuten von Humankind in dem OpenDev-Szenario Towers of Babylon selbst zu erkunden. Zwei weitere Szenarien folgen im August. Das rundenbasierte Strategiespiel Humankind erscheint noch 2020 für den PC.

“Der strahlende Mittelpunkt der Zivilisation: Babylon. Eine der atemberaubendsten Städte, die die Menschheit jemals gesehen hat. Es obliegt nun den Spielern, ein weiteres Kapitel seiner glorreichen Geschichte zu schreiben.”

Towers of Babylon:

Das erste Szenario ist ab heute, 16 Uhr, bis Montag, den 3. August, ebenfalls 16 Uhr, spielbar

Mit jedem neuen Szenario werden weitere Spieler eingeladen: Fans sollten ihren Posteingang im Auge behalten

Nachzügler sollten die Szenarien in der richtigen Reihenfolge spielen, damit sich aus ihnen eine gewisse Logik ergibt

Die Anmeldephase bleibt während des gesamten Prozesses offen. Spieler, die für die erste Runde nicht berücksichtigt werden konnten, können sich mit diesem Link eine Chance auf die zweite und dritte Welle sichern.

Last but not least: SEGA freut sich über Spieler-Feedback zum OpenDev-Szenario. Das Spiel befindet sich nach wie vor in der Entwicklung und die Szenarien sind dazu gedacht, kleinere Details und Features zu testen. Humankind soll in Zusammenarbeit mit der Community zu einem großartigen Spiel werden.