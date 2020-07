Ubisoft hat bekannt gegeben, dass ihr neuer Battle Royale Shooter Hyper Scape am 11. August für PC, PlayStation 4 und Xbox One veröffentlicht wird. Zeitgleich zur Veröffentlichung startet auch Season 1: Das oberste Prinzip. Im Zuge der Season 1 können Spieler neue Spielinhalte, neue Hyper Scape Crowncast Features und weitere Details über das Hyper Scape Universum erkunden. Die Hyper Scape Open Beta, die aktuell nur für Windows PC verfügbar ist, endet am 3. August um 8:59 Uhr.

Als Dank an die Beta-Spieler startet an diesem Wochenende ein besonderes Belohnungs-Event. Durch das Schauen eines Matches oder das Spielen der Beta für mindestens eine Stunde erhält der Spieler 600 Bitcrowns zum Launch von Season 1 am 11. August. Die Spieler haben zwei Möglichkeiten die Belohnung freizuschalten:

Durch das Spielen der Open Beta an diesem Wochenende für mindestens eine Stunde Durchs Zuschauen von Hyper Scape Streams auf Twitch für mindestens eine Stunde (Die Streams müssen die Crowncast Erweiterung eingeschaltet haben. Außerdem müssen die Spieler über die Erweiterung ihr Uplay-Konto verbinden und mindestens einen Punkt im Battle Pass haben, um sich zu qualifizieren.)

Die Belohnung ist ab sofort verfügbar und kann bis zum Ende der Open Beta am 3. August 8:59 Uhr verdient werden.

Hyper Scape Season 1

Season 1 bildet den Auftakt für die übergreifende Story von Hyper Scape: In dem von Prisma Dimensions geschaffenen Hyper Scape gibt es ein Rätsel, das die Spieler lösen müssen. In Season 1 können Spieler Speicherfragmente finden, die mehr Details über bestimmte Charaktere und Events verraten. Jede Woche wird ein neues Speicherfragment irgendwo in der Spielwelt versteckt sein, welches die Spieler suchen und finden können. Zusätzlich zu den Speicherfragmenten, wird es zu Season 1 und den folgenden Seasons Comics geben, die so die Geschichte von Hyper Scape weiter ausbauen werden.

Die erste Season von Hyper Scape bringt ein neues Feature für die innovative Hyper Scape Crowncast Twitch Erweiterung: Kudos, ein Tool, das es Zuschauern erlaubt, ihre Streamer zu unterstützen und auf die aufregendsten Momente zu reagieren. Durch Kudos kann man besondere In-Game-Effekte im Match des Streamers erscheinen lassen – Kudos können mit Twitch Bits gekauft werden, einer virtuellen Währung, mit der der man seinen Support für den Streamer zeigen kann.

Mithilfe von Hyper Scape Crowncast können die Zuschauer durch das Schauen von Streams auch in ihrem Battle Pass voranschreiten. Die Streamer können außerdem mit ein paar Klicks die Zuschauer in ihr Squad einladen. Die Möglichkeit für Events zu stimmen, die einen direkten Einfluss auf das Spiel haben, wird in Season 1 noch durch das “Tödlicher Nahkämpfer“-Event erweitert. Während des “Tödlicher Nahkämpfer“-Events können Nahkampfwaffen Gegner mit nur einem Schlag ausschalten. Insgesamt sind bereits neun Events in der Hyper ScapeCrowncast Erweiterung vorhanden.

Season 1 von Hyper Scape bietet außerdem neue kosmetische Items durch den Battle Pass. Der Battle Pass bietet eine kostenlose- und eine Premiumspur und bietet 100 Stufen an exklusiven Items, die während dieser Season freigeschaltet werden können. Die Premiumspur des Battle Pass ist für 950 Bitcrowns erhältlich. Spieler können Bitcrown entweder durch das Spielen des Spiels verdienen oder sie auch bei Ubisoft oder anderen First-Party Stores kaufen. Wie auch schon bei der Open Beta, können Spieler, die die Hyper ScapeCrowncast Erweiterung aktiviert haben, in ihrem Battle Pass einfach durch das Schauen der Streams aufsteigen. Zusätzliche kosmetische Items sind im In-Game Shop verfügbar.