Nachdem bereits in der vergangenen Woche die Iron Harvest 1920+ Pre-Season angekündigt wurde, laden Deep Silver und KING Art Games ab sofort alle interessierten Spieler zur Open Beta ein. Das Echtzeit-Strategiespiel wird am 1. September für PC via Steam, GOG und Epic Store veröffentlicht. Die Veröffentlichung der Konsolen-Versionen folgt im Frühjahr 2021. Spieler können über Steam tief in die faszinierende 1920+ Welt eintauchen und die erste Einzelspielermission der epischen, ineinandergreifenden Storyline spielen. Der Fortschritt aus der Pre-Season kann auf Steam in die Vollversion übernommen werden.

Pre-Season-Turnier:

King Art und Deep Silver veranstalten gemeinsam mit der ESL ein Iron Harvest-Turnier. Das Finale des Pre-Season-Cups wird während der gamescom 2020 ausgetragen. Preise im Wert von mehr als 7000€ warten auf die Spieler! Die vier Gewinner der Qualifikationsrunde, die am 8. August beginnt, ziehen in das Finale auf der digitalen gamescom ein.

Zukünftiger Season-Inhalt:

Iron Harvest 1920+ bietet Spielern ein Season-System. Jede Season umfasst neue Inhalte, beispielsweise neue Skirmish- und Herausforderungskarten und besondere Season-Events, sowohl für Einzelspieler als auch für den Mehrspielermodus. Spieler können im Multiplayer die Rangliste erklimmen und einzigartige kosmetische Season-Gegenstände erhalten, indem sie spezielle Aufgaben erfüllen und Herausforderungen bestehen.

Keines der freispielbaren Items wird einen direkten Einfluss auf das Balancing oder das Gameplay haben. Die Errungenschaften garantierten ein lang anhaltendes RTS-Erlebnis mit ständig neuen Herausforderungen für wahre Diesel-Punk-Strategen.

Spieler, die eine Iron Harvest-Standardedition erworben haben, bekommen freien Zugang zur Season 1. Käufer der Iron Harvest-Deluxe Edition erhalten kostenfreien Zugang zur den ersten beiden Seasons und einem noch nicht angekündigtem großen Add-On.