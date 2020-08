PlayStations Cloudgaming-Abo-Dienst PlayStation Now bringt Konsolen Fans, wie jeden Monat, auch im August wieder neue Spiele. Diesmal gibt es mit HITMAN 2, GreedFall und Dead Cells drei neue Titel, die in der umfangreichen Bibliothek zum Streaming und Download zur Verfügung stehen.

HITMAN 2

In HITMAN 2 reist Agent 47 um die Welt und spürt seine Ziele an exotischen Orten auf. Ob sonnige Straßen oder gefährliche Regenwälder: Vor Agent 47, dem tödlichsten Auftragskiller der Welt, ist niemand sicher. Die Mission im ultimativen Spionage-Erlebnis ist es, den schwer zu fassenden Shadow Client zu eliminieren und seine Miliz auszulöschen – doch als die wahre Identität der Zielperson und die Wahrheit über die Vergangenheit von 47 ans Licht kommen, ist nichts mehr wie zuvor. Die unglaublich komplexen Sandbox-Umgebungen bieten unendliche Möglichkeiten, Ziele auf äußerst kreative Art und Weise aus dem Weg zu räumen. HITMAN 2 verspricht ein nahtloses wie packendes Killer-Erlebnis und bietet neue Spielmöglichkeiten, Spielmodi und Funktionen, darunter den neuen Sniper Assassin-Modus mit dem ersten Koop-Spiel der Serie.

GreedFall

In GreedFall entdecken Spieler unerforschte Gebiete und erkunden eine einsame Insel voller Magie, Reichtümer, Geheimnisse und übernatürlicher Kreaturen. Mit den Optionen Diplomatie, Täuschung, Kampf oder Tücke gestalten Spieler diese lebendige, sich stets verändernde Welt und werden Teil einer eigenen Geschichte. Das einzigartige RPG bietet Quests und Ziele, die jeweils mit verschiedenen Herangehensweisen erfüllt werden können. Zudem ist eine vollkommen freie Charakterentwicklung möglich, indem Geschlecht, Aussehen, Fertigkeiten, Zaubersprüche und Fähigkeiten angepasst werden können. Die rätselhafte Insel voller Magie und Geheimnisse, die seit Urzeiten von übernatürlichen Kreaturen behütet werden, wartet nur darauf, erkundet zu werden.

Dead Cells

In Dead Cells erlangen Spieler die Kontrolle über ein fehlgeschlagenes alchemistisches Experiment und versuchen mit diesem herauszufinden, was auf einer weitläufigen und scheinbar verfluchten Insel vor sich geht. Die Spielfigur ist zwar unsterblich, jedoch angeschlagen, sodass die Übernahme anderer Körper die letzte Chance für den Kampf ist. Dead Cells ist ein RogueVania, in dem ständig die Gefahr eines finalen Todes lauert, da es keine Checkpoints gibt. Entweder wird der finale Gegner besiegt oder der Versuch neu gestartet. Ein Teil des Fortschritts wird für weitere Durchgänge jedoch behalten, wie zum Beispiel freigeschaltete Pfade, Zugang zu Levels, Fähigkeiten und Waffen. Harte, aber faire Kämpfe, fordernde Gegner, ein finaler Tod und natürlich die panische Ausweichrolle machen Dead Cells zu einem anspruchsvollen und intuitiven Spiel voller Action.

Neben den drei genannten August-Titeln werden folgende Evergreen-Spiele der PS Now-Bibliothek hinzugefügt: