Indie-Entwicklungsstudio Midjiwan AB haben ihr preisgekröntes, visuell einzigartiges rundenbasiertes Strategiespiel The Battle of Polytopia: Moonrise heute für den PC veröffentlicht.

Square, ein bizarrer, flacher, quadratischer Planet in einer anderen Dimension, ist die Heimat der Polytopianer, der einheimischen Bewohner, die aus 15 einzelnen Stämmen bestehen, deren einzige Gemeinsamkeit die Liebe für den Kampf ist. Der Spieler wird zum Anführer eines dieser Stämme und versucht im Wettstreit mit den anderen Stämmen Zivilisationen entstehen zu lassen und ein hohes Ansehen zu erreichen.

Wird er die Führung von Imperius übernehmen, in höchstem Maße reglementierte, bürokratische Handwerker, die für ihre Weinherstellung bekannt sind? Oder die Führung von Oumaji, ein Nomadenstamm, der in der Wüste lebt und bekannt für seine überfallartigen Raubzüge sowie ihre erstklassige Viehzucht ist? Oder vielleicht die Führung der Luxidoor, ein geschäftstüchtiger, materialistisch reicher Stamm, deren Teezeremonien legendär sind!

In seinem überraschend tiefgehenden 4X-Spiel in Einzel- und Online-Mehrspieler bietet The Battle of Polytopia: Moonrise mit automatisch generierten Karten, anpassbaren Kartentypen in unterschiedlichen Größen und drei Spielmodi, in jeder Runde ein neues und spannendes Erlebnis.

Features: