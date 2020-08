NIS America kündigt die Veröffentlichung von Saviors of Sapphire Wings für Nintendo Switch und PC an. Das Dungeon Crawler RPG erscheint 2021 und enthält das Abenteuer Stranger of Sword City Revisited als Bonus-Spiel.

In Saviors of Sapphire Wings erkunden Spieler eine Geschichte von Krieg, Dunkelheit und der Macht der Freundschaft. Die Welt wurde ins Verderben gestürzt, nachdem der Herr der Dunkelheit, Ol=Ohma, die Knights of the Round besiegte – die letzte Bastion der Menschheit. Einer dieser gefallenen Ritter wird 100 Jahre später erneut zum Leben erweckt und sammelt eine neue Generation an Helden um sich, um Ol=Ohmas Streitkräfte zu besiegen und das Licht sowie die Hoffnung wiederherzustellen. Spieler erkunden Dungeons, benutzen Fallen und verwenden diverse Fähigkeiten, um die mächtigen Monster zu besiegen. So stärken sie das Band zwischen den Verbündeten, um das wahre Potential des RPGs freizusetzen.

Als Bonus für alle Fans von Saviors of Sapphire Wings, enthält das Bundle ebenfalls den Dungeon-Crawler Stranger of Sword City Revisited, inklusive erweiterten Möglichkeiten der Charakter-Erstellung, neue Items und neuen Ausrüstungsgegenständen. Stranger of Sword City Revisited ist eine überarbeitete und verbesserte Version des Originalspiels.

