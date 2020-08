Ubisoft hat den Start von Brawlhalla auf mobilen Geräten bekannt gegeben. Das beliebte, kostenlose Plattform Kampfspiel ist ab sofort im App Store für iPhones und bei Google Play für Android-Geräte verfügbar und bietet Cross-Play-Unterstützung, um mit mehr als 40 Millionen Spielern auf Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One und PC spielen zu können. Jeder Spieler, der sich in den ersten zwei Wochen nach der Veröffentlichung auf einer dieser Plattformen einloggt, erhält einen kostenlosen Skin.

Von Beginn an können Mobile-Spieler in Brawlhalla ihre Touchscreen Kontroll-Schemen frei gestalten und einen Kontroller benutzen, um präzise Kombos im Echtzeitkampf zu erzielen.

Mit einer Auswahl von bisher 50 einzigartigen Legenden, wie die neuste Legende Jaeyun, können sich Spieler offline oder online in über 10 Spielmodi für bis zu 8 Spielern in ein Match werfen. Zusätzlich zu diesen Legenden haben Spieler die Möglichkeit als epische Crossover Charaktere wie Finn und Jake von Cartoon Network’s Adventure Time und Aliens wie Diamondhead, Four Arms und Heatblast von Cartoon Network’s Ben 10 zu spielen.