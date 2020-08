Star Trek Online feiert die Premiere der animierten Comedy-Serie Star Trek: Lower Decks auf CBS All Access, indem den Spielern direkt von der Show aus Zugang zu den Mannschaftsmitgliedern gewährt wird. Vier der Hauptdarsteller dieser Show sind nun als spezielle Dienstoffiziere kostenlos erhältlich.

Zusätzlich zu den Dienstoffizieren veranstaltet Star Trek Online vorübergehend ein Sommerereignis, das bis zum 3. September stattfindet und viele neue Inhalte bietet, u.a.:

Ein Risanisches Wetterkontrollschiff, das man durch die Teilnahme an lustigen Sommeraktivitäten erhalten kann

Neue Gegenstände im Sommerereignis-Laden: Baseball-Gegenstände Neuer Regenbogen-Tribble und Regenbogen-Karakal-Begleiter Neue Phaserwaffen und Band-T-Shirts der „Söhne von Niemand“

Kitmodule

Ein Kitrahmen im Stil des Sommers

Die vollständigen Details zu den neuen Inhalten in Star Trek Online gibt es im offiziellen Blog.

Star Trek Online ist ein kostenloses Massively-Multiplayer-Onlinespiel, in dem Spieler das Universum von Star Trek erkunden können. Spieler können ihr eigenes Schicksal als Captain eines Föderationsschiffs bestreiten, als klingonischer Kriegsherr die Grenzen des Reichs verteidigen, als Commander der Romulanischen Republik das romulanische Vermächtnis wiederaufbauen oder als Jem’Hadar gefährliche Missionen für das Dominion durchführen. Captains können außerdem berühmte Orte aus dem Universum von Star Trek besuchen, Kontakt mit neuen Alien-Spezies aufnehmen und mit anderen Spielern in ihren eigenen Raumschiffen kämpfen. Star Trek Online ist für PC, PlayStation 4 und Xbox One verfügbar.