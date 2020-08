Willy Morgan and the Curse of Bone Town, ein klassisches Point-and-Click-Adventure mit modernem Touch von Entwickler imaginarylab und Publisher VLG, ist ab sofort auf Steam und GOG verfügbar. Zur Feier der Veröffentlichung ist der Kaufpreis für eine Woche um 15% reduziert. Das Spiel ist das Erstlingswerk von imaginarylab, die sich vorgenommen haben, die Grenzen von interaktivem Storytelling zu erweitern.

Willy Morgan and the Curse of Bone Town bietet ein Point-and-Click-Abenteuer mit modernem Ansatz, in dem die Spieler in einer technologisierten 3D-Piratenwelt Hinweise sammeln und Rätsel lösen müssen. Willy deckt dabei Details auf, die Hinweise auf das mysteriöse Verschwinden seines Vaters geben. Fans jeden Alters können sich an humorvollen Dialogen, skurrilen Charakteren und charmanter Cartoon-Optik erfreuen. Diejenigen, die mit dem Genre aufgewachsen sind, werden, dank zahlreicher Easter Eggs, Referenzen an ikonische Titel entdecken.

„Willy Morgan and the Curse of Bone Town erinnert an die alten Tage, an denen wir Point-and-Click-Klassiker wie Day of the Tentacle und die Monkey Island-Reihe weit nach unserer Schlafenszeit gespielt haben. Fans der alten Schule können endlich ihr geliebtes Genre mit zeitgemäßen Mechaniken erleben und ihren Kindern eine Art von Spielen zeigen, die wir heutzutage nicht mehr oft genug sehen.“ Daniele Falcone, General Manager bei VLG

