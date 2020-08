Das deutsche Unternehmen LC Power hat sich unter Insidern schon lange einen Namen als stiller und zuverlässiger Hersteller von hochwertigen PC-Komponenten gemacht. Die Produktpalette des Unternehmens umfasst alles, was beim Gaming Einsatz findet. Von Netzteilen und Gehäusen über Festplatten und Peripheriegeräten bis hin zu Gaming-Möbeln und Monitoren. Und genau aus dem letzten Punkt durften wir uns den aktuellsten Neuzugang genauer anschauen, den LC-M34-UWQHD-144-C 34″-UltraWide-Curved-PC-Monitor.

Please enable JavaScript



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed.

Neben den, zugegeben, etwas sperrigen Namen der LC Power Monitor-Serien steht das Unternehmen vor allem für zwei Dinge: Faire Preise und Zuverlässigkeit. Von daher ist der neue 34″-Curved Monitor (satte 86,36 cm Bildschirmdiagonale) für unter 500 Euro natürlich für viele Spieler verlockend.

Design und Verarbeitung

Das Farbdesign des LC-M34-UWQHD-144-C ist in klassischem rot-schwarz gehalten. Die roten Applikationen an dem Monitorständer wirken modern und unaufdringlich. Zusammen mit den roten RGB-Streifen auf der Rückseite des Panels verleihen sie dem Monitor ein stimmiges und ansprechendes Gesamtbild. Die Form des Fußes ist außergewöhnlich und wirkt auf den ersten Blick zu klein für den insgesamt knapp 12 kg schweren Monitor. Besonders, da das Panel nur in den Fuß eingeklickt wird. Hier erwartete uns dann aber schon die erste Überraschung: Es wackelt und wippt nichts. Der Monitor steht sicher wie ein Felsen auf dem Schreibtisch. Gerade von Curved Monitoren in dieser Größe sind wir da ganz anderes gewohnt. Das Panel ist dadurch nur in der Höhe verstellbar und kippbar. Das ist wohl der Preis für die Stabilität. Das gekrümmte Panel mit einer Krümmung von 1500 R ist nahezu Randlos, einzig an der Unterseite befindet sich ein schmaler Rand.

Wer allerdings dennoch eine andere Halterung bevorzugt, kann sich freuen, denn der LC-M34-UWQHD-144-C ist VESA-kompatibel. Die Steuerelemente befinden sich rechts unter dem Rand und erlauben die üblichen Bilschirmeinstellungen.

Was die Verarbeitung angeht, sind wir ein weiteres mal positiv überrascht. Bei dem verhältnismässig geringen Preis haben wir Abstriche in der Verarbeitungsqualität erwartet, wie etwa knarren oder eine weniger wertige Haptik. Doch auch hier zeigt LC Power, daß ausgezeichnete Qualität nicht erst in den hohen Preisklassen zu erwarten ist.