Das kostenlos spielbare Fantasy-MMORPG League of Angels III feiert in diesen Tagen sein zweites Jubiläum. Als Dank für die Unterstützung der Fans, bereiten die Entwickler deswegen eine Reihe an Events mit zahlreichen Belohnungen vor. Außerdem ist mit Sylvia der erste Artifact+ Held diesen Monat verfügbar.

League of Angels III Jubiläumsevents:

Abenteuermeilensteine und Karriere-Historie

Um einen Blick zurück auf alle maßgeblichen Errungenschaften zu werfen, die Spieler gemeistert haben, finden sie auf der speziellen Webseite die Meilensteine ihrer Abenteuer. Außerdem gibt es mit der Karriere-Historie die Möglichkeit, basierend auf den Achievements Belohnungen zu erhalten.

Login- und Topas-Geschenke

Spieler können im August durch ihren täglichen Login Geschenke abstauben, darunter das exklusive Warsong Oath-Outfit, bei einem 20-tägigen Login-Streak. Außerdem können bestimmte Mengen Topas aufgefüllt werden, um kostenlose Diamanten zu erhalten.

Shop-Rabatte und Dominator

Bis zum 20. August sind Flügel, Helden, Ausrüstung und magische Kreise reduziert. In den letzten zehn Tagen des Monats kommen auch noch Begleiter, Anhänger und Outfits zur Rabattaktion hinzu. Spieler, die den Dominator jeden Tag vervollständigen erhalten zusätzliche Belohnungen.

Als Extra-Dankeschön erhalten alle Spieler über den Code 2ndyearLOA3 ein kostenloses Goodie-Bag mit folgenden Inhalten: