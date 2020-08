Ubisoft hat einen neuen Modus für Season 1: “Das oberste Prinzip” in Hyper Scape angekündigt, den sogenannten Fraktionskrieg. Im Fraktionskrieg kämpfen 100 Spieler, unterteilt in vier Fraktionen, in den typischen 3-er Squads gegeneinander, bis nur noch eine Fraktion übrig bleibt.

Hyper Scape ist ein urbaner, fast-paced F2P Battle Royale, der von Ubisoft Montreal entwickelt wurde. In der virtuellen Stadt Neo-Arcadia treten bis zu 100 Spieler gegeneinander an, um Champion des Hyper Scape zu werden. Hyper Scape bringt frischen Wind in das Battle Royale-Genre und ist eine rasante Erfahrung, die innovative Spielmechaniken wie Hacks, Fusion, Zerfall, den Showdown und viele andere mit sich bringt. Durch Hyper Scape Crowncast, eine Twitch-Erweiterung, die in Zusammenarbeit mit Twitch entwickelt wurde, bietet Hyper Scape ein einzigartiges Zuschauerlebnis sowie auch neue Tools für Streamer zur Interaktion mit ihrer Community.

Hyper Scape ist bereits verfügbar für PC, Xbox One und PS4 und wird in zweimonatigen Seasons stets neuen Content liefern.