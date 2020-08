Subject 2923, der letzte DLC für Remnant: From the Ashes, ist ab sofort für PC, Xbox One und PlayStation 4 verfügbar. Außerdem wurde zeitgleich die Remnant: From the Ashes – Complete Edition veröffentlicht, die das Basisspiel Remnant: From the Ashes sowie die beiden DLCs Swamps of Corsus und Subject 2923 enthält. Im letzten DLC erleben Spieler den neuen Kampagnenmodus „Testperson 2923“, der die postapokalyptische Story von Remnant: From the Ashes abschließt. Der DLC enthält außerdem zwei einzigartige Zonen, komplett neue Quests, Bosse, Waffen, Schmuckstücke, Rüstungssets und vieles mehr.

In Remnant: From the Ashes – Subject 2923 setzen Spieler die Haupthandlung und ihren Kampf für die Menschheit fort. Im neuen Kampagnenmodus werden Spieler die Ursprünge der Träumer entdecken – Menschen, die mit mächtigen Wesen verbunden sind – und in welchem Zusammenhang sie mit der gefürchteten Saat stehen, der bösen Macht, die die Erde befallen hat. Um die Saat ein für alle Mal zu besiegen, müssen Spieler neue Rätsel und Gefahren überwinden, noch unbekannte Orte bereisen und sich mit unerwarteten Alliierten verbünden. Diese neuen Herausforderungen führen Spieler in eine ländlichere Region der Erde: Die Militärbasis, genannt „Hauptstation“, in der das amerikanische Militär in den 1960ern das Träumerprogramm begonnen hat. Darüber hinaus geht es in die neue Welt Reisum, eine frostige Gebirgswelt, die von den Urikki, eine Horde humanoider Ratten, bewohnt wird.



Spieler von Remnant: From the Ashes entdecken zudem neue Quests, finden neue Ausrüstung – wie die Axt der Frostgeborenen – und treffen auf neue Gegner sowie herausfordernde Bosse. Neben den vielen Inhalten des neuen Kampagnenmodus fügt Subject 2923 auch neue Gefahren und eine Reihe von neuen Belohnungen zum Abenteuermodus und Überlebensmodus hinzu.

Features: