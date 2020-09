Indie-Entwickler Funselektor (Absolute Drift) haben heute das Release-Datum von art of rally enthüllt, dass am 23. September für PC erscheinen wird. In art of rally reisen Spieler um die Welt und fahren über wunderschöne, idyllische Umgebungen, die von Finnland, Sardinien, Norwegen, Japan und Deutschland inspiriert sind.

Eine große Anzahl weltberühmter Rennwagen aus 60ern bis hin zu den 90ern wartet auf alle möglichen Spielertypen, egal ob Anfänger oder geübter Rennfahrer. Wirf dich in die engsten Kurven und nimm Fine Tuning vor – dazu gehören Stabilität, Gegenlenkung und ABS genauso wie die Wahl zwischen manueller und automatischer Gangschaltung.

Der Karrieremodus entführt Spieler in die goldenen Jahre des Rallyesports, von den frühen 60ern bis hin zu den Zeiten der Gruppe B. Der Aufstieg zum besten Fahrer führt mit mehr als 50 Wagen durch 60 Strecken. Diejenigen, die auf der Suche nach einer globalen Herausforderung sind, können sich in täglichen und wöchentlichen Herausforderungen um die Poleposition auf dem Leaderboard messen.

Und weil es “Kunst ist, etwas Gefährliches mit Stil zu tun”, wartet art of rally auch noch mit einem Replay und einem Fotomodus auf. Damit können Spieler ihre besten Action Shots mit anderen teilen oder die Erinnerung an einen goldenen Sonnenuntergang auf ihrer Lieblingsstrecke für immer festhalten.

Features: