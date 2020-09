Kakao Games und Pearl Abyss haben das Release-Datum des neuen, kostenlosen Inhaltsupdates O’dyllita für Black Desert Online bekanntgegeben. Ab dem 7. Oktober können Spieler die namensgebende Region auf der Suche nach einem wertvollen, neuen Rüstungsset erkunden und gegen die gefährlichsten Feinde antreten, die das Spiel bisher offenbart hat.

Passend zum düsteren Ruf von O’dyllita werden einige der gefährlichsten Gebiete im Spiel geboten, die jeden Abenteurer auf seiner Reise vor wahre Herausforderungen stellt. In vielerlei Hinsicht ist die Region das böse Abbild der zuvor veröffentlichten Kamasylvia-Region. Anstatt der edlen Elfen wird O’dyllita größtenteils von den Ahib bewohnt, die vor Ewigkeiten von ihren Brüdern verbannt wurden. Als die Ahib das erste Mal Fuß in das Gebiet setzten, stießen sie auf Ruinen des urzeitlichen Königreichs Orzeca und züchteten mit einem Ast, den sie vom heiligen Kamasylvian-Baum mitgebracht hatten, ihren eigenen Dornenbaum names Turasil. Spieler erleben auf ihrer Reise durch die neuen Inhalte die Geschichte und entdecken nach und nach die Geheimnisse des mysteriösen Landes.

Motivierte Spieler werden mit der mächtigen neuen Schwarzstern-Rüstung für ihre heldenmutigen Taten in O’dyllita belohnt. Durch das Sammeln von Materialien in den verschiedenen Gebieten können Spieler an der langfristigen, aber lohnenswerten Komplettierung und Verbesserung des neuen Rüstungssets arbeiten, auf das alle anderen Abenteurer mit Sicherheit neidisch sein werden.

Zusätzlich zur neuen Region stehen den Spielern die neue Hashashin-Klasse und die neuen Season Server zur Verfügung. Ein neuer Cinematic-Trailer gibt Einblick in die Spielweise des Hashashin.

Außerdem startete diese Woche eine spezielle Twitch Drops-Promotion für Streamer und Zuschauer in der Black Desert Online-Kategorie. Mehr Informationen über den Zugang zur Promotion gibt es hier. Zuschauer, die bisher das Spiel noch nicht besitzen, sollten ebenfalls gespannt zusehen. Es gibt die Chance, den Titel kostenlos zu erhalten.

Spieler können ihr Abenteuer mit dem kostenlosen 7-Tage-Trial starten, das über die offizielle Website verfügbar ist.