Das Schweizer Indie-Team Stray Fawn Studio (Nimbatus) hat angekündigt, dass ihre Survival-Simulation mit Genetik-Elementen namens Niche heute um 15:00 Uhr für Nintendo Switch veröffentlicht wird. Die PC-Version hat bereits 2.700 User-Reviews und ist insgesamt als “sehr positiv” bewertet. Mit einem genetischen System, das auf echter DNA basiert, eignet sich das Spiel auch zur Nutzung im Biologieunterricht. Es ist für Lehrer kostenlos und wird bereits von mehr als 3.000 von ihnen genutzt.

Niche ist ein farbenfrohes Spiel rund um Genetik und Survival, in dem du liebenswerte Kreaturen selektiv züchtest und mit den notwendigen Fähigkeiten zum Überleben austattest. Sie müssen sich unter anderem gegen hungrige Fressfeinde, Klimawandel und Krankheiten zur Wehr setzen. Durch die Kombination aus rundenbasierter Strategie mit Simulations- und Roguelike-Elementen kommen für Spieler jede Menge verschiedener Herangehensweisen zustande, mit denen sie das Überleben ihrer Kreaturen unter harten Bedingungen sicherstellen können.

Stray Fawn Studios Game Designer Philomena Schwab hatte schon immer ein starkes Interesse an Biologie und dachte sogar über eine Karriere in diesem Feld statt in Game Design nach. Um ihre beiden Leidenschaften zu verbinden, schuf sie Niche, ein Spiel über Populationsgenetik mit einem auf echter Genetik basierenden Paarungssystem mit Mutation, dominanter, kodominanter und rezessiver Vererbung und vielem mehr.



Mit einem genetischen System, das auf echter DNA basiert, eignet sich das Spiel auch zur Nutzung im Biologieunterricht. Es ist für Lehrer kostenlos und wird bereits von mehr als 3.000 von ihnen genutzt.

Features: