Der australische Entwickler Exbleative hat einen neuer Trailer zu Exo One veröffentlicht. Das Video mit dem Titel “Glimpse” zeigt verschiedene neue Umgebungen aus dem galaktischen Abenteuer, die zum ersten Mal dieses Wochenende im gamescom “Awesome Indie Showcase” enthüllt wurden. Exo One soll im Winter 2020 für die Xbox Series X und für PC erscheinen.

Exo One ist eine interplanetarische Reise durch Raum und Zeit. Spieler steuern ein mysteriöses Raumschiff, das die Schwerkraft manipulieren kann. Mit diesem Schiff driftet man durch unglaubliche, visuell abwechslungsreiche und wundersame Planeten.

“Bereise mit einem schwerkraftbasierten Bewegungssystem geheimnisvolle Landschaften weit draußen im All. Transformiere dein Schiff zwischen einer Sphäre und einem Gleiter hin und her um in Bewegung zu bleiben. Mithilfe der Gelände unter dir und den Wolken über dir kannst du kolossale Geschwindigkeiten aufbauen und dich in ungeahnte Höhen vorwagen. Erlebe wunderschöne Sci-Fi Planeten, schwebe durch Wolkengebilde, gleite und rolle Hügel sowie Berge herunter und drifte auf die Horizonte unerforschter Planeten zu.”