Publisher Wired Productions und Indie-Entwickler Tomas Sala haben angekündigt, dass für das Open-World Luftkampf-Spiel The Falconeer ab sofort Anmeldungen für Beta-Zugänge möglich sind. Die Beta startet im Oktober. Das Spiel erscheint im November für PC und Xbox.

Im Oktober beginnt in der Beta die Reise für die immer weiterwachsende Fan-Gemeinde von The Falconeer. In dem atemberaubenden Open-World-Setting bietet der immersive Titel klassische Dog-Fighting-Mechaniken in der mysteriösen, düsteren aber hoffnungsvollen Welt der großen Ursee, in der verfeindete Fraktionen um die Herrschaft über See, Land und Luft kämpfen.

“The Falconner handelt von einem fliegender Krieger in den Lüften über The Great Ursee. Erkunden Sie auf ihrem bewaffneten Flugreittier eine trostlose und unheimlich schöne offene Welt, voller wundersamer Orte und kriegstreibender Rivalen. Suchen Sie nach den mysteriösen Geheimnissen, die in den unergründlichen Tiefen des Ursees verborgen sind. Es sieht aus wie Ace Combat, aber mit Falken!

Die Geschichte dreht sich um einen einzigartigen Konflikt, aber Sie können ihn aus beliebig vielen Blickwinkeln spielen und erleben und haben Zugriff auf alle beteiligten Fraktionen. Fortschritt wird durch Seelensplitter erzielt – die Währung des Ursees, mit der Sie Ihre Ausrüstung und Ihr Reittier verbessern, aber auch Ihre Fraktion an der Spitze halten können.“

The Falconeer ist ein Day One-Titel für die Xbox Series X, der auch für Xbox One S, Xbox One X und PC verfügbar sein wird.