Raw Fury und Playmestudio haben bekannt gegeben, dass THE SIGNIFIER, ein surreales First-Person-Tech-Noir-Mystery, das Untersuchung, experimentelle Psychologie und künstliche Intelligenz miteinander verbindet, am 15. Oktober für PC via Steam veröffentlicht wird.

Wenn die Vizepräsidentin des weltweit größten Technologieunternehmens tot in ihrem Haus aufgefunden wird, ist es Aufgabe des Spielers, ihren Tod mithilfe fortschrittlichster Technologie zu untersuchen, um das Rätsel aufzudecken. Der Spieler nutzt dazu den Dreamwalker, einen Deep-Brain-Scanner, der aufgezeichnete Sinne in der virtuellen Welt nachbildet.

In den seltsamen und unvorhersehbaren Tiefen des menschlichen Bewusstseins werden Spieler eine vielschichtige Erzählung von Macht und Intrigen enträtseln, die alles in Frage stellt.

Features: