Entwickler Unexpected und Publisher Goblinz Studio (Snowtopia, Legend of Keepers) haben einen neuen Gameplay-Trailer für ihre rundenbasierte, nomadische Dorfbausimulation As Far As The Eye veröffentlicht. Das Spiel wird am 10. September für Steam, den Epic Games Store und GOG erscheinen.

Das Spiel ist nicht einfach nur ein City Builder, denn man baut eine Siedlung für ein nomadisches Volk. Dazu kommen prozedural generierte Elemente, die man sonst aus Roguelikes kennt. Spieler übernehmen die volle Kontrolle und führen ihren Stamm auf einer epischen Reise bis zum Mittelpunkt der Welt, genannt “Das Auge”.

Spieler müssen mit ihrem Stamm immer in Bewegung bleiben, verfolgt von einer immer weiter steigenden Flut. Bei jedem Halt werden nur vorübergehend kleine Camps aufgeschlagen, um nach Ressourcen zu suchen und ihre Fähigkeiten auszubauen. Um auf der gnadenlosen Reise zu überleben, muss der Stamm seine Ressourcen auch unterwegs managen, die Infrastruktur im Auge behalten, und mehr über Landwirtschaft, Naturwissenschaft, Handwerk und mystische Kräfte lernen.

Features: