Iron Harvest 1920+, das am 1. September für PC veröffentlichte und weltweit von Kritikern gefeierte Echtzeit-Strategie-Spiel von KING Art Games, entfacht Diese-Punk-Begeisterungsstürme internationaler Medien. KING Art Games veröffentlicht heute zum Dank an ihre „Backer“ und ihre Community, die das in Deutschland angesiedelte Game-Studio während der gesamten Entwicklung unterstützt haben, einen neuen Trailer mit einigen ausgewählten Kommentaren zu Iron Harvest 1920+. Iron Harvest 1920+ist via Steam und GOG für PC erhältlich. Konsolen-Versionen und weitere digitale Versionen des Spiels für PC erscheinen zu einem späteren Zeitpunkt.

Neben dem heutigen Video veröffentlich das Studio eine Roadmap, mit der kostenlose Updates und kommende Inhalte des Spiels für September angekündigt werden.

Iron Harvest 1920+ erzählt eine epische Geschichte, die sich um drei unterschiedliche Kriegsparteien und deren Protagonisten dreht. Jede dieser Faktionen bietet den Spielern für die intensiven taktischen Schlachten auch unterschiedliche taktische Ansätze. Zudem beinhaltet das packende RTS-Game eine intensive Geschichte, die sich über 20 herausfordernde Missionen in die Kampagnen erstreckt und garantiert zudem ein tiefgreifendes taktisches Mehrspieler-Erlebnis, in dem strategische Entscheidungen jederzeit gewichtiger sein können als das eigene Reaktionsvermögen. Zusätzliche Scharmützel- und Herausforderungskarten erlauben den Spielern die künstliche Intelligenz hinter dem Spiel alleine oder im Co-op-Modus gemeinsam mit Freunden herauszufordern.

In der Dämmerung des 20. Jahrhunderts, kurz nach dem Ende des Großen Krieges, ist die Welt gefüllt mit Geheimnissen und Mysterien, voller Möglichkeiten und Herausforderungen. Tradition trifft auf Wissenschaft und technologischen Fortschritt, während sich Europa noch immer von den brutalen Schlachten eines Weltkriegs erholt. Iron Harvest ist ein Echtzeit-Strategie-Spiel (RTS), dessen Handlung in einer alternativen Realität in der Zeit um 1920+ spielt, kurz nach dem Ende des Großen Krieges. Um die perfekte RTS-Erfahrung erschaffen zu können, hat das Team des Entwicklers King Art Games seit der extrem erfolgreichen Kickstarter-Kampagne in regem Austausch mit RTS-Fans auf der ganzen Welt gestanden.