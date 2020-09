Midwinter Entertainment hat heute einen neuen Gameplay Trailer für den free-to-play Strategie-Shooter Scavengers enthüllt, außerdem wurden Registrierungen für das technische Playtest Wochenende eröffnet, das vom 18. bis 20. September stattfindet. Um Teil des technischen Playtests zu sein, können sich Spieler unter www.playscavengers.com registrieren.

Spieler, die am technischen Playtest Wochenende teilnehmen, erhalten einen ersten Blick auf neue Charakter-Designs sowie auf kürzlich enthüllte Gameplay-Features, wie unter anderem die innovativen, groß-angelegten PvEvP Schlachten mit hunderten von fortschrittlichen AT Gegnern und Kreaturen auf einer erweiterten 9km² Karte. Das technische Playtest Wochenende repräsentiert einen entscheidenden Meilenstein in der Entwicklung des Spiels und erlaubt es neuen Spielern während dieser Pre-Alpha Phase Feedback an das Entwicklerteam zu geben.

Scavengers ist ein Hybrid zwischen Sandbox PVE Spiel und Klassen basierten PVP, in dem Spieler Squads aus drei Mitgliedern formen und ums Überleben und die Dominanz in einem feindlichen, gefrorenen Ödland kämpfen. Scavengers kommt 2020 in die Closed Alpha und Closed Beta und ein voller Release ist für 2021 auf PC und Current-Gen Konsolen geplant.

Scavengers wirft Spieler in ein Strategie-Survival Schlachtfeld, in dem rivalisierende Teams in einer enormen postapokalyptischen Welt gegeneinander ums Überleben und um Data Points kämpfen. Spieler können von einer Vielzahl adaptiver Entdecker wählen, können charakteristische Fähigkeiten mit tödlichen Waffen kombinieren und das tiefgehende taktische Teamplay nutzen, um gegnerischen Spielern im Denken und Kämpfen voraus zu sein. Entdecker können Rivalen im Schnee ausfindig machen, Wildtiere gegen Gegner aufhetzen, ungesehen um AI-Außenposten navigieren oder die gute alte Methode wählen: mit Waffen voraus!