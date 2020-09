Während der Live Shows im Rahmen der digitalen gamescom enthüllten Amplitude Studios ihr neustes “Feature Focus”-Video, mit dem das Religion-System in HUMANKIND vorgestellt wird.

In jedem Spiel können Spieler von HUMANKIND eine eigene Religion erschaffen und in der Gesellschaft verankern. Zu Beginn des Spiels ist diese noch wechselhaft, doch über das fortlaufende Spiel entwickelt sich diese zunehmend und konsolidiert sich im weiteren Verlauf in größere Blöcke. Gesellschaftlich und durch Events bedingte Entscheidungen nehmen während des Spielverlaufs darauf Einfluss, wie die Religion in der Bevölkerung aufgenommen wird und definieren religiöse Rechte sowie die Behandlung von Ungläubigen und religiösen Minderheiten.

Religion in HUMANKIND kann eine Quelle für Kooperationen, aber auch für Konflikte sein. Die Entscheidung, welchem Zweck sie dienen soll, obliegt dabei den Spielern.

Amplitude Studios haben kürzlich OpenDev gestartet. OpenDev ist ein Programm, das Spielern bereits frühzeitig Zugriff auf das Spiel gewährt und ihnen die Möglichkeit gibt, ihre Gedanken & Ideen zum Spiel mit den Entwicklern zu teilen. Diese haben die Community gebeten, drei spezielle HUMANKIND-Szenarien zu spielen und ihr Feedback zu speziellen Bereichen des Spiels zu teilen: Erkundung, Schlachten und Stadt-Verwaltung. Die Ergebnisse waren überragend – über 80% der Teilnehmer lieferten detailliertes Feedback an das Studio.

Amplitude Studios werden in ihren Community-Kanälen Details dazu bekanntgeben, wie sie das Feedback in den kommenden Wochen umsetzen. Zusätzlich hat das Team von HUMANKIND eine Info-Grafik mit zahlreichen OpenDev-Fun Facts erstellt, die sie heute veröffentlichen.

Spieler, die bisher noch keine Gelegenheit hatten, das Angebot von OpenDev zu nutzen, werden zu einem späteren Zeitpunkt erneut Gelegenheit dazu bekommen.

HUMANKIND hat im Rahmen der digitalen gamescom den gamescom-Award “Best Strategy Game” gewonnen und war zusätzlich in der Kategorie “Best PC Game” nominiert.

Amplitude Studios entwickelt bereits seit 10 Jahren Games für eine riesige Fan-Community und HUMANKIND ist das Spiel der Spiele für das Studio. Das Team von Amplitude Studios hätte es nie für möglich gehalten und ist nun motivierter denn je!

Amplitude Studios dankt allen, die an HUMANKIND glauben und die Entwicklung des Spiels begleiten, on via OpenDev oder über andere Wege, und das ganze Team kann es kaum erwarten, die nächsten gemeinsamen Schritte zu gehen.