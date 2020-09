Spieler können ab heute das Meer überqueren und das bisher gefährlichste Gebiet des MMO-Action-Rollenspiels Metin2 von Publisher Gameforge erleben. Die heute erscheinende, komplett kostenlose Erweiterung Conquerors of Yohara beschert Spielern einen riesigen neuen Kontinent, den es zu erkunden gilt.

In der Metin2-Erweiterung Conquerors of Yohara können die Spieler neue, geheimnisvolle Zonen entdecken, in denen es von mächtigen Bossen und High-Level-Dungeons nur so wimmelt. Das neue, innovative Champion-System ermöglicht es Spielern auf Level 120, neue Kräfte zu erlernen und noch stärker zu werden, sodass sowohl Veteranen als auch Neueinsteiger in Conquerors of Yohara auf ihre Kosten kommen.

Brandneue Kräfte und geheimnisvolle Items helfen den Spielern dabei, aus den heftigen Schlachten bei der Entdeckung der neuen Gebiete siegreich hervorzugehen und die Gildenländer für sich zu beanspruchen. Doch auch außerhalb von Dungeons warten neue Herausforderungen wie beispielsweise die Reichsschlachten. Hier zeigt sich, wer den Schneid besitzt, als einer der „Conquerors of Yohara“ zur Legende zu werden.

Key-Features:

Ein neuer Skill für jede Klasse, mit dem man auf den Schlachtfeldern von Yohara seine Macht unter Beweis stellen kann

Ein neues Kapitel in der Geschichte von Metin2

Kontinent Yohara mit zahlreichen Zonen, darunter das Dorf Kian, die Verlassene Feste, die Donganebene, Gildenländer und mehr

Neues Champion-System, mit dem Charaktere ihre Stats über das 120er-Limit hinaus erhöhen können

Ein neuer Ausrüstungsplatz und neue SungMa-Boni

Aufregende neue Monster, bedrohliche Bosse und eine Fülle an Beute, die nur darauf wartet, eingesammelt zu werden

Gefährliche High-Level-Dungeons, darunter die Gnollhöhlen und Sung Mahis Höllenturm

Neue wiederholbare Biologen-Quests

Da sich nur die stärksten Krieger den Gefahren des neuen Kontinents stellen sollten, können Spieler, die sich Sung Mahi und seinen verfluchten Horden entgegenstellen möchten, ihre Fertigkeiten dank eines EXP-Boosts schnell verbessern. Bis zum 21. September erhalten alle Spieler ab Level 101 einen EXP-Boost, mit dem sie schneller aufsteigen und mächtiger werden können, um die Instanz „Hydra-Schiffsverteidigung“ zu meistern. Erst dann können sie Yoharas wilde Küsten erobern.