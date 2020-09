Ubisoft hat den Starttermin von Assassin’s Creed Valhalla bekannt gegeben. Der nächste Titel in der Assassin’s Creed-Reihe wird am 10. November für Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One, PlayStation 4, PC und Stadia veröffentlicht. Ausserdem wird Assassin’s Creed Valhalla nach dem Launch der Konsole auch auf der PlayStation 5 erscheinen.

“Wir freuen uns, anzukündigen, dass die Spieler Assassin’s Creed Valhalla früher als gedacht entdecken werden! Wir können es kaum erwarten, zu sehen, wie die Welt, die wir in den letzten drei Jahren geschaffen haben, auf allen Plattformen, einschließlich der nächsten Konsolengeneration mit Xbox Serie X | S am 10. November zum Leben erwacht.” Julien Laferrière, Produzent von Assassin’s Creed Valhalla.

Mit der Xbox Serie X wird Assassin’s Creed Valhalla die verbesserten Grafikfähigkeiten voll ausnutzen und den Spielern die Möglichkeit geben, die offene Spielwelt von Norwegen und England bis ins kleinste Detail zu erleben. Auf Xbox Series X soll Assassin’s Creed Valhalla mit 60 FPS in voller 4K-Auflösung laufen.

Darüber hinaus soll Assassin’s Creed Valhalla ie Leistung der Konsolen nutzen, indem sie den Spielern Texturen mit höherer Auflösung, verbesserte Schattenqualität sowie Clutter Density bieten. Zusätzlich werden die Vorteile des Direct Storage genutzt, Spieler profitieren damit von schnelleren Ladezeiten und einer verbesserten Spielwelt-Erfahrung.

Schließlich wird Assassin’s Creed Valhalla die Smart Delivery-Technologie nutzen, die es den Spielern ermöglicht, das Spiel einmal zu kaufen und es am 10. November 2020 entweder auf Xbox One oder Xbox Series X zu spielen. Die Cross-Save-Funktionalität zwischen Xbox One und Xbox Series X wird ebenfalls unterstützt, so dass die Spieler ihre Fortschritte von einer Plattform zur anderen beibehalten können.