Private Division und Obsidian Entertainment haben heute The Outer Worlds: Peril on Gorgon veröffentlicht. Die erste Story-Erweiterung für das von Kritikern gefeierte, humorvolle Sci-Fi-RPG ist ab sofort für PlayStation 4, Xbox One und PC erhältlich. Die Erweiterung erscheint bald auch für Nintendo Switch. The Outer Worlds: Peril on Gorgon ist einzeln oder mit Rabatt als Teil des The Outer Worlds Expansion Pass erhältlich, der auch The Outer Worlds: Murder on Eridanos enthält. Diese zweite Erweiterung wird in der ersten Jahreshälfte 2021 erscheinen. The Outer Worlds wurde nach seiner Veröffentlichung im letzten Jahr mit mehreren Preisen, darunter „Best RPG“ von IGN, „Best Role-Playing Game“ von Game Informer und „Game of The Year“ von Destructoid ausgezeichnet.

Peril on Gorgon beginnt mit einer geheimnisvollen Nachricht, welche die Spieler dazu aufruft, den Asteroid Gorgon zu untersuchen. Diese abgelegene Wissenschaftseinrichtung war einst ein Leuchtfeuer der Forschung und entwickelte Adrena-Zeit, ein modernes Wunder, das die Gesundheit und Produktivität der Arbeiter verbesserte. Aber das Programm wurde abrupt und ohne Erklärung eingestellt. Die Spieler reisen durch tiefe Schluchten, aufgegebene Labore und verlassene Forschungseinrichtungen, um die Hinweise zu finden, die eines der dunkelsten Geheimnisse von Spacer’s Choice enthüllen werden. Was werden Sie auf Gorgon finden?

Peril on Gorgon hält eine Reihe zusätzlicher Inhalte für Spieler bereit. Einerseits steigt die Stufenobergrenze, um zusätzliche Freiheiten bei der Fähigkeitenanpassung zu gewähren. Außerdem gibt es weitere Vorteile und Schwächen, die seltene Boni oder einzigartige Hindernisse gewähren. Zusätzlich können sie sich auf drei neue Wissenschaftswaffen und eine Reihe neuer Rüstungssets freuen. Peril on Gorgon erweitert das preisgekrönte Spielprinzip von The Outer Worlds, gibt Spielern aber auch neue Anreize, Halcyon erneut zu besuchen und weiter zu erforschen.