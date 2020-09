Publisher Kalypso Media und Inhouse-Entwickler Realmforge Studios haben das neue Release-Datum für Spacebase Startopia angekündigt.

“Aufgrund einer Navigationsstörung (laut Stations-KI VAL sind daran diese organischen Zellhaufen – vulgo: Menschen – schuld) wurde das ursprüngliche Ziel um Lichtjahre verfehlt und die quirlige Weltraum-Simulation öffnet ihre Luftschleuse nun im Frühjahr 2021.”

Die Verschiebung des Releases bietet den Entwicklern die Möglichkeit, Spacebase Startopia noch weiter zu verbessern und im Zuge dessen, die hohen Erwartungen der Fans und Beta-Tester zu übertreffen. Das neue Release-Datum ermöglicht es zusätzlich, die Management-Simulation in mehr Sprachen, Ländern und auf mehr Plattformen zu veröffentlichen.

Spacebase Startopia ist ein neuer Ansatz des Fan-Lieblings und lädt dazu ein, eine Raumstation in Form eines “Donuts” zu managen, die von einer vielfältigen und urkomischen Gruppe außerirdischer Besucher bevölkert ist. Auf drei verschiedenen “Decks” erfüllen Aliens ihre Bedürfnisse und erzeugen dabei Energie, welche zur Erweiterung der Raumstation benötigt wird. Zum ersten Mal wird dieses Spielprinzip in das moderne Zeitalter der Videospiele gebracht mit detail-verliebter Grafik, vollständig überarbeitetem User-Interface und brandneuem Kampfsystem und Terraforming. Begleitet von der Computer-Stimme VALs, der KI der Station, dürfen sich Spieler auf eine abwechslungsreiche und spannende Reise in den Weltraum begeben.



Spacebase Startopia wird 2021 für Windows PC, PlayStation 4, Xbox One und Nintendo Switch veröffentlicht.