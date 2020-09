Motive Studios haben einen neuen animierten Kurzfilm für das kommende Star Wars: Squadrons enthüllt, das am 2. Oktober erscheint.

„Hunted“ ist in Zusammenarbeit mit Motive Studios, Lucasfilm und ILM entstanden und spielt vor den Ereignissen von Squadrons. Der Film stellt einen der Elitepiloten vor, an deren Seite die Spieler in der Einzelspieler-Story kämpfen werden.

In dieser eigenständigen Geschichte ziehen sich die imperialen Streitkräfte nach einem Überraschungsangriff der Neuen Republik bei der imperialen Werft von Var-Shaa zurück. Doch für Varko Grey, den Anführer der Titan-Staffel, ist die Schlacht noch lange nicht vorbei. Er findet sich als letzter TIE-Pilot auf dem Schlachtfeld wieder, wo er von einem abtrünnigen X-Flügler der Neuen Republik gejagt wird.

Star Wars: Squadrons wird am 2. Oktober 2020 auf PlayStation 4, Xbox One und PC veröffentlicht und ist in Virtual Reality auf PlayStation 4 und für PC mit Crossplay-Support spielbar.

Spieler, die Squadrons vorbestellen, erhalten kosmetische Gegenstände aus dem animierten Kurzfilm.