Funcom haben die umfassende Erweiterung zum Online-Survival-Hit Conan Exiles, Isle of Siptah, für PC im Early Access veröffentlicht. Die riesige neue Insel bietet mehr als ein Dutzend neuer Dungeons und Features, die das Gameplay verändern – darunter magische Fluten und der Mahlstrom. Die Vollversion erscheint Anfang 2021 für PC, PlayStation und Xbox.

Die Erweiterung spielt auf einer mysteriösen Insel, auf der seit Jahrhunderten gigantische Stürme toben und mächtige magische Fluten den Himmel beherrschen. Es liegt an den Verbannten, diese Vorkommnisse zu erforschen. In den vielen unterirdischen Gewölben warten Hinweise darauf zu zeigen, welche Rolle der sagenumwobene Zauberer Siptah dabei spielt. Isle of Siptah steckt voller Geheimnisse, die bis auf den ersten Krieg zwischen den Menschen und uralten Rassen zurückreichen.

Die magischen Fluten verbinden die Exil-Länder mit der Isle of Siptah und verschleppen die Menschen vom Festland auf die Insel. Als der große Turm in der Mitte der Insel noch bewohnt war, wurden diese bedauernswerten Seelen noch geopfert – oder schlimmeres. Jetzt stehen sie im Zentrum des Konfliktes, während die Verbannten um die Kontrolle über die Fluten kämpfen.

Conan Exiles: Isle of Siptah gewährt neuen und alten Spielern gleichermaßen die Chance auf einen Neuanfang. Jeder beginnt seine Reise mit einem neuen Charakter. Die Erweiterung erscheint mit zwei neuen Gebäude-Sets, die es erlauben, mit Treibgut Piraten-Städte und mit Sturmglas majestätische Burgen zu errichten. Spieler können sich auf einem neuen Reittier in die Schlacht stürzen, dem mächtigem Nashorn. Wer die Erweiterung bereits im Early Access spielt, erhält zusätzlich einen limitierten Reittier-Skin für das Nashorn. Die neuen Bau-Sets und Mounts sind auch in den Gebieten des Hauptspiels nutzbar, solange Isle of Siptah installiert ist.