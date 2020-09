DONTNOD Entertainment hat bekanntgegeben, dass das narrative Videospiel Twin Mirror am 1. Dezember für PC (Epic Games Store), PlayStation 4 und Xbox One erscheint. Vorbestellungen über Epic Games Store sind ab sofort möglich, als digitaler Vorbestellerbonus winkt der digitale Original-Soundtrack von Twin Mirror.

Zur Ankündigung gibt es zudem einen neuen Gameplay-Trailer, in dem Sam Higgs‘ Gedankenpalast im Mittelpunkt steht:

Als ehemaliger investigativer Journalist hat Sam Higgs einige Analyse-Techniken entwickelt, die im Spiel durch den Gedankenpalast repräsentiert werden: Einem Ort, an dem Spieler die verschiedenen Facetten von Sams Persönlichkeit entdecken können.

Dank der einzigartigen Gameplay-Mechaniken, die direkt mit der Erzählung verwoben sind, ist Sams Gedankenpalast ein sicherer Ort, an dem er, ohne von anderen verurteilt oder unter Druck gesetzt zu werden, er selbst sein kann. Spieler können Sams Vergangenheit erleben und in Flashback-Sequenzen an seinen Erinnerungen teilhaben.

Sams Gedankenpalast spielt zudem bei seiner Suche nach der Wahrheit eine zentrale Rolle. Die Spieler können die Umgebung untersuchen, Hinweise sammeln und dadurch verschiedene Szenarios simulieren, um daraus auf die Abläufe von Geschehnissen zu schließen oder Schlüsselmomente der Geschichte vorherzusehen.

Indem er dramatischen Ereignissen ausgesetzt und mit seiner Vergangenheit konfrontiert wird, verliert Sam immer mehr die Kontrolle über seinen Rückzugsort. Er stellt außerdem bald fest, dass der Gedankenpalast ihm nicht wirklich dabei hilft, sich mit seinen Ängsten auseinanderzusetzen oder erneut Beziehungen zu seinen alten Bekannten aufzubauen.

An diesem Punkt kommt das Double ins Spiel. Nur Sam ist in der Lage, diesen Charakter zu sehen, denn es ist eine Repräsentation seiner empathischeren, sozialeren Seite. Sam kann sich auf ihn verlassen, wenn er einen Verbündeten braucht, der ihn durch soziale Interaktionen leitet und ihm dabei hilft, sich in einer Gesellschaft zurechtzufinden, die manchmal Eigenartigkeit nicht akzeptiert.