Sony Interactive Entertainment (SIE) kündigte gestern Abend das Erscheinungsdatum und den Preis der PlayStation 5 an, das lang erwartete Videospielsystem der nächsten Generation. SIE enthüllte außerdem eine Reihe an Neuigkeiten zum Spielportfolio der PS5, darunter Final Fantasy XVI, Fortnite, Hogwarts Legacy und ein neuer God of War-Teil.

Am 12. November erscheint die PS5 in sieben Ländern: USA, Kanada, Mexiko, Australien, Neuseeland, Japan und Südkorea. Die weltweite Veröffentlichung wird am 19. November fortgesetzt, darunter in Europa, im Nahen Osten, Südamerika, Asien und Südafrika. Die PS5-Digital Edition erscheint für 399,99 Euro (UVP). Die PS5 mit einem Ultra-HD-Blu-ray-Laufwerk wird für 499,99 Euro (UVP) erhältlich sein. Vorbestellungen starten ab sofort bei teilnehmenden Handelspartnern.

Beide PS5-Editionen nutzen sowohl den gleichen speziell angefertigten Prozessor mit integrierter CPU und GPU für lebensechte Grafik bis zu 4K als auch die gleiche Ultra-High-Speed-SSD mit integriertem I/O-System für blitzschnelles Laden. Die beiden PS5-Modelle bieten außerdem eine intensivere Gaming-Erfahrung, ermöglicht durch den DualSense Wireless-Controller und 3D-Audio-Unterstüzung. Alle Spieler erleben also das gleiche bahnbrechende Spielgefühl, unabhängig davon, für welche PS5 sie sich entscheiden.

PlayStation 5 – Preise

Zusätzlich zum wachsenden Spieleportfolio enthüllte SIE gestern zahlreiche neue Titel, die auf der PS5 erscheinen werden, darunter:

Devil May Cry 5 Special Edition (Capcom)

Final Fantasy XVI (Square Enix)

Five Nights at Freddy’s Security Breach (Steel Wool Studios und ScottGames)

Hogwarts Legacy (Warner Bros. Games)

ein neuer God of War-Teil (Santa Monica Studio)

Die Bandbreite an einzigartigen Spielerfahrungen, die für PS5 erscheinen – wie Marvel’s Spider-Man: Miles Morales, Call of Duty: Black Ops Cold War und Demon’s Souls – markiert das beste Lineup der PlayStation-Geschichte.

Um die PlayStation 4-Community in ihrem eigenen Tempo beim Übergang zur nächsten Generation zu unterstützen, wird SIE auch PS4-Versionen einiger Exklusivtitel veröffentlichen: Marvel’s Spider-Man: Miles Morales, Sackboy: A Big Adventure undHorizon Forbidden West. Obwohl diese drei Spiele speziell dafür entwickelt wurden, die Vorteile der PS5 und ihre einzigartigen Next-Gen-Features wie die Ultra-High-Speed-SSD und den DualSense-Controller zu nutzen, werden auch PS4-Besitzer in den Genuss dieser Spiele kommen, wenn sie erscheinen. Die digitalen PS4-Versionen der Spiele erhalten ein kostenloses Upgrade auf beiden PS5-Konsolen, während die PS4-Disc-Editionen dieser Spiele ein kostenloses Upgrade auf der PS5 mit Ultra-HD-Blu-ray-Laufwerk erhalten.

Weiterhin enthüllte SIE die PlayStation Plus-Collection – eine kuratierte Sammlung der PS4-Spiele, welche die Generation geprägt haben. Sie werden PS Plus-Mitgliedern zum Herunterladen und Spielen auf der PS5 zur Verfügung stehen. Die PS Plus-Collection bietet beliebte Spiele wie Batman Arkham Knight, Bloodborne, Fallout 4, God of War, Monster Hunter: World, Persona 5 und viele mehr.

Mitsamt der PS5-Konsole werden folgende Zubehörartikel erscheinen: