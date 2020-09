Zum allerersten Mal enthüllen die Rennspielexperten von Codemasters das Gameplay von DIRT 5 auf der kommenden Nextgen-Konsole Xbox Series S. Ein neues Gameplay-Video zeigt einen sog. „Rock Bouncer“ im Rahmen eines extremen „Path Finder“-Events in Italien. Die wilde Fahrt durch eine Marmor-Mine demonstriert, dass „Path Finder“-Events nichts für Spieler mit schwachen Nerven sind und so manche Höhenunterschiede nur mittels Gasfuß und Skills erfolgreich bestritten werden können.

“Die italienische Marmor-Mine zu bezwingen, ist eine Herausforderung, bei der immer wieder neue Gefahren hinter jeder nächsten Ecke lauern. Die Spieler müssen ihren Instinkten vertrauen und ihren Weg knallhart durchziehen, wenn sie es unversehrt bis nach oben schaffen wollen.“ Robert Karp, Development Director bei Codemasters für DIRT 5

DIRT 5 bietet die Vorzüge von Smart Delivery auf Xbox One, Xbox Series X und Xbox Series S, durch die Spieler stets die beste und optimale Erfahrung erleben werden. Codemasters bestätigt zudem die Veröffentlichung von für Xbox Series S/X am 10. November 2020.

DIRT 5 wird bereits am 6. November für Xbox One, PlayStation 4 und PC veröffentlicht. Die Version für Xbox Series X erscheint am 10. November 2020 und für PlayStation 5 später im Jahr. Die Google Stadia-Version wird 2021 veröffentlicht.