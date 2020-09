Paradox Interactive und Romero Games haben die Vorbesteller-Phase für das Strategiespiel Empire of Sin eröffnet. Die Vorbesteller-Fassung als auch die Day 1- Edition von Empire of Sin erscheinen mit exklusiven In-game-Bonusinhalten.

Empire of Sin, das kommende Strategiespiel von Romero Games und Paradox Interactive, versetzt die Spieler in die ruchlose kriminelle Unterwelt von Chicago im Jahr 1020 zur Zeit der Prohibition. Es ist an ihnen, ihre Gegner zu bearbeiten, ihnen Honig um den Mund zu schmieren oder sie unter Druck zu setzen, um sich einen Platz an der Spitze zu ergaunern und diesen so lange wie möglich zu behalten – mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln! Empire of Sin,entwickelt von Romero Games unter der Federführung der Leaddesignerin Brenda Romero (Jagged Alliance), ist ein rollengestütztes, Noir-inspiriertes Abenteuer, das Spieler mitten in den Glamour und den Glitter der wilden 20er Jahre versetzt und ihnen zugleich die Möglichkeit bietet, im Verborgenen mutig nach Schwachstellen innerhalb der kriminellen Syndikate und des organisierten Verbrechens zu suchen und diese zu ihrem eigenen Vorteil zu nutzen.

Vorbesteller-Edition / physische Day 1-Edition

Vorbesteller erhalten das “The Good Son“-Paket, das neben einer exklusiven In-game-Mission auch weitere rekrutierbare Gangster beinhaltet. Spieler werden dazu benötigt, um Cyril Mcrae wieder mit seinem entfremdeten Vater zusammenzuführen, indem sie mit ihm zusammen kämpfen und ihn in ihre Gang eingliedern.

Deluxe-Edition

Die Deluxe Edition beinhaltet ein „Mobster“-Paket mit vier Gangstern zum Anheuern, das „Golden Weapon“-Set mit drei exklusiven Waffenskins inklusive „Romero“ Waffen-Soundeffekten und einzigartiger Vollstreckungsanimation für die Hauptspielfigur – die „Curb Stomp“-Vollstreckung. Die schmerzt richtig!

Premium-Edition

Die Premium Edition gewährt Zugriff auf alle Inhalte der Deluxe-Edition: das „Mobster“-Paket, das „Golden Weapon“-Set und die „Curb Stomp“-Vollstreckung. Zusätzlich bietet die Premium-Edition Zugang zu zwei Erweiterungen (DLC) und beinhaltet das Al Capone-Kostüm mit modischem Pelzkragen-Mantel.

Features: