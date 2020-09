Ubisoft hat bekannt gegeben, dass Year 4 Season 3 Resistance in For Honor ab sofort für alle Spieler auf Stadia, Xbox One, PlayStation 4 und PC verfügbar ist. Nach einer Zeit der Tyrannei, die tiefe Narben bei jeder Faktion hinterließ, erzählt Year 4 Season 3 Resistance die Geschichte von den Rebellen, die sich zusammenschließen, um einen gemeinsamen Feind zu besiegen: Die Kriegstreiber und ihr Regime des Terrors.

Zum Start der neuen Season gibt es ein zeitlich begrenztes Event, welches ein neues Outfit, Zinnober-Materialien, Waffen, Exekutionen und Rüstungen mit sich bringt. Außerdem kommt in dieser Season ein Update zur Team-Identifikation. Da es keine Unterscheidung mehr zwischen Angreifer-, Verteidiger- oder neutralen Farben gibt, können die Spieler nun ungeachtet ihrer Teamzugehörigkeit jede beliebige Farbpalette benutzen.

Ab sofort können Spieler den Year 4 Season 3 Sylvan Battle Pass erwerben, um so Zugang zu 100 Stufen von Premium-Belohnungen wie Waffen, Outfits und mehr zu erhalten. Spieler, die sich einen Vorsprung beim Freischalten dieser Inhalte verschaffen wollen, können mit Year 4 Season 3 Battle Bundle die ersten 25 Stufen sofort erreichen.

Zusätzlich wird in Year 4 Season 3 eine neue Wu Lin-Karte “Belvedere” eingeführt. Mit Gebäuden, die in der Wu Lin-Tradition designt wurden, bietet es eine von schönen Gärten und alten Pavillons umgebene Arena.