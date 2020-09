Artefacts Studio und Dear Villagers haben das Taktik-RPG The Dungeon of Naheulbeuk: The Amulet of Chaos für PC veröffentlicht. The Dungeon of Naheulbeuk ist ein rundenbasiertes Taktik-RPG voller Charme, Humor und Chaos. Spieler führen eine kunterbunte Truppe von ulkigen Helden an, die sich auf ein episches Abenteuer durch den schrecklichen Dungeon of Naheulbeuk bewegen. Das Team nutzt seine “Stärken” und sein “Wissen”, um alle Bösartigkeiten, die Schurke Zangdar entgegenstellt, zu meistern.

Die englische Voice-Cast des Titels wird von Felicia Day angeführt (The Guild, Geek & Sundry, Buffy the Vampire Slayer) und der Titel besitzt auch eine Deutsche Übersetzung und Synchronisation. The Dungeon of Naheulbeuk kombiniert den Spaß, die Kreativität und das Chaos einer epischen Tabletop-Kampagne mit Herausforderungen der besten taktischen RPGs, um ein komplett neuartiges Abenteuer abzuliefern.