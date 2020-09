Ubisoft hat bekannt gegeben, dass der Season 2 Battle Pass ab jetzt für alle Plattformen verfügbar ist. Der Battle Pass wird 12 Wochen andauern und wirft die Legenden in ein Synthwave-Theme, ein retro-futuristisches Universum aus den 80er Jahren, in welchem die Spieler bis zu 85 Stufen mit für diesen Battle Pass einzigartigen Belohnungen freischalten können.

Spieler können in dem Season 2 Battle Pass aufsteigen, indem sie durch allgemeine, tägliche und wöchentliche Missionen Edelsteine sammeln und damit ihre Stufe erhöhen. Sie erhalten täglich eine neue Tages-Mission, mit der Möglichkeit bis zu drei Tages-Missionen gleichzeitig zu behalten. Einmal täglich können Spieler die Missionsliste aktualisieren, um so eine bereits vorhandene Tages-Mission durch eine neue zu ersetzen. Zudem werden jede neue Woche neue Wochen-Missionen freigeschalten, die bis zum Ende der Battle Pass Season aktiv bleiben. Wenn Spieler schneller in den Stufen voranschreiten möchten, können sie für jeweils 35 Mammoth-Münzen eine Stufe sofort freischalten.



Jeder Spieler kann in der kostenlosen Variante des Battle Pass Stufen aufsteigen und einzigartige Gewinne erhalten wie:

Avatare

Farb-SchemataWaffen-Skins

Emotes

Sidekicks

Der Gold Battle Pass bietet Brawlhalla-Spielern Zugriff zu weiteren Belohnungen wie:

Charakter Skins

KO-Effekte

Progression Podium

Progression Skin

Mammoth-MünzenBattle Pass Booster

Lade-Rahmen

Themen für UI & Namensschilder

Alle Belohnungen des kostenlosen Passes

Für Besitzer des Gold Battle Passes sind zusätzliche wöchentliche Missionen verfügbar. Dieser gewährt zudem sofort Zugriff auf alle Belohnungen der zuvor freigeschaltenen Stufen, inklusive des Synthwave-Loots und -Zubehörs.