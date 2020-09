CCP Games hat die EVE-Spieler gemeinsam mit Massively Multiplayer Online Science (MMOS) dazu aufgerufen, sich erneut in der dritten Phase von Project Discovery zu engagieren, dem bahnbrechenden Projekt für Bürgerforschung samt Minispiel in EVE Online, CCPs komplexem und einzigartig spielerbestimmtem Weltraum-MMO.

Seit Juni haben die Teilnehmer von Project Discovery zu einem bedeutenden Forschungsprogramm der echten Welt beigetragen, das darauf abzielt, die Reaktion des Immunsystems auf das neue Coronavirus (COVID-19) zu verstehen. Durch das Markieren von Zellpopulationen in Grafiken, die dann von Forschern analysiert werden können, haben die Spieler Wissenschaftler dabei unterstützt, die Wirkung von COVID-19 speziell auf Blutzellen besser zu verstehen.

Gestern hat CCP bekannt geben, dass mittlerweile erstaunliche 41,4 Millionen Beiträge eingegangen sind, von denen bereits 466.000 verifiziert sind und somit in der wissenschaftlichen Forschung eingesetzt werden können – eine Datenmenge und -genauigkeit, die ohne den Einsatz von EVEs engagierten Spielern auf der ganzen Welt nicht möglich wäre.

Auf der Grundlage dieses überragenden Engagements kann CCP Games bekannt geben, dass die Forscher hinter dem Projekt – einschließlich Teams der McGill University, von BC Cancer und COVID-19-Krankenhausärzten wie Professor Andrea Cossarizza (Professor der Immunologie an der Universität Modena und der Reggio Emilia-Fakultät für Medizin in Italien) – die Spieler gebeten haben, in den nächsten Level aufzusteigen und noch komplexere Beiträge zu leisten, die helfen werden, die Genauigkeit frischer COVID-19-Daten zu steigern.

Dieser neue Level der Herausforderung wird den Forschern erweiterte Daten an die Hand geben, die mit der weltweiten wissenschaftlichen Gemeinschaft geteilt werden können und zu der Forschung beitragen, die danach strebt, die Pandemie zu verstehen.

Updates über den Fortschritt des Teams aus Computerwissenschaftlern und Bioinformatikern an der School of Computer Science der McGill University gibt es auf https://dnapuzzles.org/.