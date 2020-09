Kalypso Media und Entwickler Gaming Minds Studios (Railway Empire, Port Royale- und Patrizier-Serie) haben eine exklusive Entwickler-Featurette veröffentlicht, welche kurz vor dem Release der Handelssimulation diesen Freitag, Einblicke in die Entstehung und Spielmechaniken von Port Royale 4 bietet.

Port Royale 4, der neueste Titel in der renommierten Serie, bietet Spielern die Möglichkeit, einer der Kolonialmächte des 17. Jahrhunderts beizutreten: Spanien, England, Frankreich oder den Niederlanden. Mit einer Größe von 12.000.000 km2 und atemberaubenden Details, die mit einem stufenlosen Zoom genau betrachtet werden können, bietet Port Royale 4 die bisher größte Spielwelt in der Geschichte der Handessimulation, die nur darauf wartet, entdeckt zu werden. Spieler können ihr eigenes Handelsimerpium aufbauen, indem sie, über die gesamte Karibik hinweg, ihre Handelsrouten an Wind- und Wetterverhältnisse anpassen.

Zum ersten Mal in der Geschichte von Port Royale 4 finden die Seeschlachten rundenbasiert statt. Spieler können mächtige Kampfflotten aufbauen und mit diesen ihre Güter und Städte vor feindlichen Händlern oder Piraten verteidigen. Natürlich bietet sich auch die Möglichkeit selbst den Weg der Piraterie einzuschlagen.

Features: