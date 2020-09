Ubisoft hat heute bekannt gegeben, dass die Veröffentlichung des Titel-Update 11 für Tom Clancy’s The Division 2: Warlords of New York mit einem Grand Opening des wiederholt spielbaren Modus „The Summit“ zelebriert wird. Alle Spieler werden nicht nur die neuesten Funktionen dieses Updates erleben können, sondern auch für ihre Teilnahme am Launch von Titel-Update 11 belohnt werden.

Die Feierlichkeiten des Grand Openings von The Summit beinhalten ein kostenloses Wochenende auf allen Plattformen, eine Twitch Drop-Kampagne und ein exklusives Twitch Bounty Board.

Vom 24. bis zu 28. September wird Tom Clancy’s The Division 2 auf der Xbox One Gerätefamilie, einschließlich Xbox One X, PlayStation4, Epic Games, UPLAY und Stadia kostenlos spielbar sein. Twitch Drops : Neben dem Grand Opening von The Summit werden Twitch Drops zurückkehren. Twitch Drops werden bis zum 6. Oktober verfügbar sein. Zu den Belohnungen gehören drei Legacy Caches und eine exklusive Milchshake-Rucksack-Trophäe.

: Neben dem Grand Opening von The Summit werden Twitch Drops zurückkehren. Twitch Drops werden bis zum 6. Oktober verfügbar sein. Zu den Belohnungen gehören drei Legacy Caches und eine exklusive Milchshake-Rucksack-Trophäe. Twitch Bounty Boards: Vom 24. September bis zum 6. Oktober werden alle Twitch-Streamer aus dem Großbritannien, Deutschland und Frankreich die Möglichkeit haben, am ersten The Division 2 Bounty Board teilzunehmen. Alle teilnehmenden Streamer werden einen kostenlosen Key für The Division 2 und Warlords von New York erhalten, sowie zusätzliche Belohnungen, wenn sie die Kriterien des Bounty Boards erfüllen.

Wie bereits in der Pre-Show von Ubisoft Forward enthüllt wurde, beinhaltet Title-Update 11: