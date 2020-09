Paradox Entertainment hat einen neuen DLC für ihren beliebten Grand Strategy Titel Hearts of Iron IV angekündigt. Die neue Erweiterung mit dem Namen Battle for the Bosporus konzentriert sich auf die Schwarzmeer- und Ägäis-Mächte des Spiels.

Seit Jahrhunderten sind der Bosporus und die Dardanellen der Schlüssel zu strategischer Überlegenheit im Mittelmeerraum. Ein Tor, das das Schwarze Meer und das Mittelmeer verbindet, eine kurze Überfahrt, die Europa von Asien trennt. Mitten in einer Weltkrise ist diese Meerenge ein attraktives Ziel für jede Großmacht, die diese Region beherrschen will. Ist Neutralität überhaupt möglich, wenn ein Krieg vor der eigenen Haustür steht?

Hearts of Iron IV: Battle for the Bosporus ist ein neues Länderpaket für das meistverkaufte Grand-Strategy-Wargame von Paradox Development Studio. Neue Ereignisse und Entscheidungswege lassen Spieler die Geschicke Bulgariens, Griechenlands oder der Türkei durch Jahre der Ungewissheit und des Konflikts lenken. Ist es für diese Mittelmächte möglich, einen Weg zwischen Fraktionen zu finden, die ihre Unterstützung einfordern werden?

Features: