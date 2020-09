Ab sofort können Spieler den Indie-Hit Untitled Goose Game zu zweit im neuen lokalen Koop-Modus spielen. Zwei Gänse bedeuten natürlich auch doppelten Trubel, wenn sie den Frieden in dem ahnungslosen Dorf stören. Das kostenlose Update ist ab sofort für alle Spieler von Untitled Goose Game erhältlich.

Das Spiel erscheint am 29. September 2020 erstmals als Box für Nintendo Switch und PlayStation 4 im Einzelhandel und auf Amazon.de. Die physischen Versionen wurden zusammen mit dem einzigartigen Vinyl-Soundtrack von iam8bit in Zusammenarbeit mit Panic Inc. und House House und Skybound Games als Vertriebspartner angekündigt. Zeitgleich zur Standard Version wird auch eine exklusive „Lovely Edition“ mit umweltfreundlicher Verpackung aus 100% recyceltem Material erscheinen, die exklusiv über iam8bit.com erhältlich ist.