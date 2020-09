BANDAI NAMCO hat einen neuen Trailer zu SCARLET NEXUS veröffentlicht. Erst kürzlich wurde bekannt gegeben, dass Yuito zusammen mit Kasana gegen “die Anderen” in den Kampf ziehen wird. Der neue Trailer gibt weitere Einblicke.

In SCARLET NEXUS erscheint eine seltsame Lebensform – „Die Anderen“ genannt – und beginnt, sich skrupellos an den Gehirnen der Lebewesen auf der Erde zu bedienen, einschließlich derer der Menschen. Um diese neue Art von Feind bekämpfen zu können, wird die „Other Suppression Force“ (OSF) in der Stadt gegründet, in der die Gedankenkraft entwickelt wurde – New Himuka. Die OSF besteht aus den einzigen Personen, die imstande sind, die Anderen zu besiegen, gesegnet mit besonders ausgeprägten psychischen Fähigkeiten und von der Bevölkerung als wahre Helden angesehen.

SCARLET NEXUS wird für Xbox Series X, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4, und PC über STEAM veröffentlicht.