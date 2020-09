NeocoreGames hat The World of Van Helsing: Deathtrap für PlayStation 4 veröffentlicht. Ursprünglich für PC und Xbox One, ist Deathtrap ein Tower Defense-Spiel mit Action-RPG-Elementen, bösartigen Tricks, Tötungsmaschinen, rotierenden Klingen und jeder Menge spritzendem Blut.

Um die Schrecken der Leere in Schach zu halten, wurde einst eine Kette von Verteidigungsanlagen hinter dem Schleier unserer Welt errichtet – dies ist die Parallelwelt von Van Helsing: Deathtrap. Doch jetzt kehren die Monster aus den Tiefen zurück, um zu erobern und zu töten. Die Spieler übernehmen als Zauberin, Söldner oder Scharfschütze die Aufgabe, die alten Fallen erneut aufzubauen und die Monster aufzuhalten, bevor sie zu in unsere Welt durchbrechen.

Features: