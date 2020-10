505 Games und KUNOS Simulazioni haben den mit Spannung erwarteten GT4 Pack-DLC für Assetto Corsa Competizione auf PlayStation 4 und Xbox One veröffentlicht. Spieler können auch den Assetto Corsa Competizione Season Pass erwerben, der ab sofort sowohl im PlayStation Store als auch im Microsoft Store erhältlich ist, und Spielern Zugang zum GT4 Pack-DLC, sowie dem bald erscheinenden British GT Pack-DLC (Winter 2020) gewährt.

Der GT4 Pack-DLC für Assetto Corsa Competizione bringt 11 neue Fahrzeuge, die mit maximaler Präzision der offiziellen GT4 European Series der SRO Motorsports Group nachgebildet wurden. Die GT4-Klasse ist eine unglaubliche Rennserie, und auch wenn sie sich hauptsächlich um Amateurfahrer dreht, bildet sie oft den Startpunkt für eine Fahrerkarriere im GT-Racing-Umfeld.

Diese Fahrzeuge sind nicht so leistungsstark wie die GT3-Fahrzeuge, sind aber unglaublich spannend zu fahren, weil die Performance der Wagen ausgeglichen ist. Das Können der Fahrer ist hier der Schlüssel zum Erfolg und genau das lieben die Fahrenthusiasten so an der GT4-Klasse.

Der DLC enthält folgende Fahrzeuge und Lackierungen: